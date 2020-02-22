Чиновник хотел "наживы": В Сумах очередной "вымогатель" погорел на взятке

Новости Украины:В Сумской области полиция задержала чиновника на получении неправомерной выгоды.

Оперативники Управления стратегических расследований в Сумской области задержали руководителя государственного предприятия на взятке в 5 тыс. долларов.

Как сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, задержание произошло 21 февраля.

По данному факту возбуждено уголовное производство, в рамках которого оперативники, следователи и военные прокуроры задокументировали факт вымогательства у гражданина вышеуказанной суммы. За эти средства чиновник обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.

При получении определенной руководителем суммы его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Деньги, которые он получил, выявлены во время проведения санкционированного обыска в служебном кабинете чиновника. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и в дальнейшем избрании меры пресечения, - добавили в полиции.