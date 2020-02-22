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Аварийная столица: правоохранители назвали количество ДТП в Киеве за 2019

Аварийная столица: правоохранители назвали количество ДТП в Киеве за 2019
07:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Патрульные Киева в прошлом году зафиксировали почти 41 тысячу ДТП.

Сотрудники столичной патрульной полиции за прошлый год зафиксировали почти 41 тысячу дорожных аварий.

Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Киева.

"В Киеве за 2019 год зафиксирована почти 41 тысяча ДТП. Основные причины аварий: нарушение правил маневрирования, несоблюдение дистанции, превышение безопасной скорости и нарушение правил проезда перекрестков. ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нередко водители нарушают из-за того, что отвлекаются от вождения на общение по телефону и не замечают изменения дорожной обстановки.

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В связи с этим патрульные напоминают, что за пользование средствами связи, не оборудованными устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук во время движения транспортного средства, предусмотрен штраф в размере 425 гривень.

Уточняется, что за 2019 год столичные патрульные вынесли более 3000 постановлений за такое нарушение, а с начала этого года - почти 400.

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Киев, ДТП, Полиция, Нацполиция.
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