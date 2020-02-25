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Его не существует: НКЦБФР предостерегает от покупок акций "Украинского народного банка"

Его не существует: НКЦБФР предостерегает от покупок акций "Украинского народного банка"
19:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: 112.ua

Новости Бизнеса:Нацкомиссия по ценным бумагам предостерегает от инвестиций в "Украинский народный банк".

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) предостерегает от инвестиций в акции несуществующего "Украинского народного банка".

Об этом говорится в сообщении на сайте НКЦБФР.

"В рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов ("скам-проектов"), которые обещают украинцам быстрый и гарантированный доход, комиссия обращает внимание потребителей финансовых услуг на то, что в последнее время в сети интернет и социальных сетях стремительно распространяется предложение инвестировать в акции несуществующего "Украинского народного банка", который называет себя "инвестиционный проект", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что информации о таком "банке" нет в Государственном реестре банков, а в Государственном реестре выпусков ценных бумаг отсутствуют данные о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

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Комиссия подчеркивает, что при попытке приобрести акции через веб-сайт проекта предлагаются три варианта оплаты – Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin, а функция оплаты банковской картой не работает.

"Доступные пользователю варианты оплаты являются электронными кошельками, платежи по которым практически невозможно отследить и установить куда были переведены средства клиента", - отмечается в сообщении.

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При этом на сайте проекта отсутствует какая-либо правовая информация в отношении юридического лица и оснований предоставления им инвестиционных услуг. Ссылки в личном кабинете пользователя на разделы "документы", "контакты компании", "правила" и "политика конфиденциальности" не работают.

"Комиссия считает, что информация, размещенная по ссылке https://unb.name, является мошенничеством и несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности. Информация о потенциально противоправной деятельности на территории нашей страны направлена в правоохранительные органы Украины", - сказано в сообщении.

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Инвестиции, Банк, НКЦБФР, Украинский народный банк.
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