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НБУ: Украинской экономике пока далеко от состояния "ухандоханой"

НБУ: Украинской экономике пока далеко от состояния "ухандоханой"
15:37 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Экономика Украины находится в лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад.

В Национальном банке считают, что экономика Украины находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Реформаторы экономику "ухандохали". Такую страшилку вы непременно уже слышали. Однако отчаиваться не стоит. Экономика пока далеко от состояния "ухандоханой".

Более того, она находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад", - говорится в сообщении.

Среди факторов стабильности экономики в Нацбанке выделяют:

- низкий уровень инфляции.

"Последовательная монетарная политика НБУ позволила снизить инфляцию до цели в 5%. Поддержание инфляции на этом уровне является крайне важным для устойчивого экономического роста", - сообщают у регулятора.

- уменьшение стоимости кредитных ресурсов.

"Постоянные скачки инфляции в прошлые годы были преградой для низких ставок в экономике и доступных кредитов. Сейчас ситуация меняется", - говорится в сообщении.

- рост отраслей торговли, транспорта, строительства, сектора услуг, в том числе IT и рекордный урожай в аграрном секторе.

Также в НБУ отмечают, что спад промышленности в прошлом году не является признаком кризиса - падение произошло из-за падения мирового спроса и цен на товарных рынках вследствие активизации торговых войн.

Мировые рынки обвалились из-за распространения коронавируса

- снижение соотношения государственного долга к ВВП с более чем 80% до около 50%, а процентных ставок по государственным долгом вдвое - до 9-10%.

"Конечно, 3,5-4% экономического роста, которые прогнозирует НБУ в последующие годы, - это достаточно консервативный сценарий. Этого мало.

В то же время в случае проведения структурных реформ, направленных на дальнейшее улучшение бизнес-климата, мы будем иметь значительно большие темпы роста, которые позволят догонять соседей с ЕС по уровню благосостояния граждан", - резюмируют в НБУ.

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НБУ, Кабмин, ВВП, Экономика Украины.
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