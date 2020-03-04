МВФ и Всемирный банк проведут "весенние встречи" в виртуальном формате

Новости мира:Руководство Группы МВФ и Всемирного банка договорились провести традиционные "весенние встречи" 2020 года в виртуальном формате из-за вспышки коронавируса.

Нынешнее весеннее собрание МВФ и группы Всемирного банка состоится в виртуальном формате - от встречи международных делегаций в Вашингтоне решили отказаться из-за коронавируса.

Об этом сообщили в совместном заявлении директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и президент группы ВБ Дэвид Малпасс.

"Как и остальной мир, мы глубоко обеспокоены развитием ситуации с коронавирусом и человеческими трагедиями вокруг него. Учитывая все большие проблемы, связанные с вирусом, руководство МВФ и группы Всемирного банка, а также их исполнительные советы договорились реализовать совместный план адаптации весеннего собрания 2020 года к виртуальному формату", - отмечается в заявлении.

Руководители глобальных финансовых институтов объяснили, что это делается с целью гарантировать безопасность участникам собрания, которое должно состояться в апреле.

"Мы остаемся полностью преданными продуктивному диалогу между всеми заинтересованными сторонами и будем максимально использовать наши возможности, связанные с IT и виртуальной связью, чтобы провести основные консультации по политике членства", - подчеркнули Георгиева и Малпасс.

Напомним, Международный валютный фонд и Всемирный банк дважды в год (весной и осенью) проводят регулярные собрания с участием глав государств, правительств, профильных министерств и центробанков стран-членов. Ближайшее подобное собрание было запланировано на первую половину апреля в Вашингтоне.