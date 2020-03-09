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Стоимость нефти упала более чем на 20%

Стоимость нефти упала более чем на 20%
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Цена нефти марки Brent обрушилась более чем на 20%.

После открытия торгов на азиатских биржах цена нефти обрушилась до четырехлетнего минимума.

Об этом сообщает DW.

«Цена нефти марки Brent, добываемой в Северном море, сразу после открытия торгов в Азии в понедельник, 9 марта, составила 33,59 доллара за баррель… Это на 25,8% меньше, чем вечером в пятницу, 6 марта. В последний раз цены на нефть опускались до такого уровня в начале 2016 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной обвала цен на нефть стали неудачные переговоры стран ОПЕК по вопросу сокращения нефтедобычи, прошедшие 6 марта в Вене.

Как сообщалось, саудовская государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые большие скидки в течение последних 20 лет и обещает увеличить добычу нефти на фоне провала переговоров стран ОПЕК с Россией.

Saudi Aramco раз в месяц сообщает нефтепереработчикам цену, по которой она будет продавать свою нефть, обычно корректируя ее от нескольких центов до нескольких долларов. 7 марта компания сообщила покупателям, что снижает официальные цены на 6-8 долл. за баррель во всех регионах.

В то же время представители Саудовской Аравии сообщили некоторым участникам рынка, что могут существенно увеличить производство - даже до рекордных 12 млн баррелей ежедневно.

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Нефть, Цена, Биржа, Баррель.
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