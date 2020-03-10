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Цены на нефть пошли вверх после масштабного падения

Цены на нефть пошли вверх после масштабного падения
10:02 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Цена одного барреля нефти выросла на 6 процентов.

Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне во вторник выросла на 6%, по данным Market Watch на 04:03 котировки достигли отметки 36,54 доллара что на 2,17 доллара больше, чем после возобновления торгов.

Растет и стоимость барреля техасской WTI. Майские фьючерсы выросли на 5,08%, до отметки 32,72 доллара

Как отмечает Bloomberg, рост котировок происходит после серьезного падения (более чем на 10 долларов) в понедельник, когда снижение цен за сутки стало рекордным с 1991 года.

"Роснефть" намерена увеличить добычу нефти в апреле

Причиной послужила реакция трейдеров на отсутствие договоренности ОПЕК+ в связи с нежеланием России пойти на соглашение, предусматривающее значительное сокращение добычи.

Аналитик компании OANDA Джеффри Хейли объяснил рост котировок небольшой коррекцией после того, что случилось днем ранее. "Ничего принципиально нового не произошло после неудачи сделки ОПЕК+", — заявил он.

При этом, как сообщает Bloomberg, крупные банки, такие как Citigroup Inc., Societe Generale SA и Goldman Sachs Group Inc., допустили дальнейшее снижение котировок.

Напомним, Дональд Трамп прокомментировал нефтяной спор России и Саудовской Аравии.

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Нефть, Рост цен, Цены на нефть, Нефтяной рынок.
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