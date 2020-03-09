Трамп считает, что нефтяные рынки обвалились из-за спора РФ и Саудовской Аравии

Новости мира:Трамп прокомментировал нефтяной спор России и Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что спор между Саудовской Аравией и Россией по вопросу нефти является одной из причин падения рынка. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это и фейковые новости является причиной падения рынка!" - написал Трамп в своем Twitter.

Американский лидер также отметил: "Хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!"

Как сообщалось ранее, цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые большие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

Напомним, после обвала нефтяных котировок резко упали и ведущие европейские индексы.