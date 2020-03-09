Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Коронавирус в Украине: ВОЗ пришлет врача в Черновцы
Коронавирус в Украине: ВОЗ пришлет врача в Черновцы
Зампредседателя фракции "Слуга народа" об Авакове: Вечных людей нет нигде
Кравчук об Авакове: Вечных людей нет нигде
"Твои дни сочтены": Моуриньо угрожал Фреду в МЮ
"Твои дни сочтены": Моуриньо угрожал Фреду в МЮ
В кожаном красном: звезда "Тихого места" посетила премьеру фильма (Фото)
Эмили Блант на премьере фильма "Тихое место 2" (Фото)

Трамп считает, что нефтяные рынки обвалились из-за спора РФ и Саудовской Аравии

Трамп считает, что нефтяные рынки обвалились из-за спора РФ и Саудовской Аравии
17:45 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости мира:Трамп прокомментировал нефтяной спор России и Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что спор между Саудовской Аравией и Россией по вопросу нефти является одной из причин падения рынка. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и потоке нефти. Это и фейковые новости является причиной падения рынка!" - написал Трамп в своем Twitter.

Американский лидер также отметил: "Хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!"

Торги на биржах США приостановили из-за резкого падения при открытии

Как сообщалось ранее, цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые большие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

Напомним, после обвала нефтяных котировок резко упали и ведущие европейские индексы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Россия, Нефть, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Цены на нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 Резкое оживление на рынке недвижимости в Киеве: в чем причины и что покупают
03 Коалиция с ОПЗЖ: в "Слуге народа" дали комментарий
04 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
05 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
Коронавирус наступает: Ватикан закрывает музеи
&quot;Хорошо для потребителей&quot;: Трампа обрадовал обвал цен на нефть
"Хорошо для потребителей": Трампа обрадовал обвал цен на нефть
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
Умер звезда &quot;Игры престолов&quot; и &quot;Звездных войн&quot;
Умер звезда "Игры престолов" и "Звездных войн"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь