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Вслед за нефтью рекордно обвалились европейские биржи

Вслед за нефтью рекордно обвалились европейские биржи
11:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:После обвала нефтяных котировок резко упали и ведущие европейские индексы.

Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК. По состоянию на 10:25 по Киеву немецкий индекс DAX снизился на 8,09%, французский CAC 40 — на 6,31%, итальянский FTSE MIB — на 4,95%, а Stoxx Europe 600 потерял 6,48%.

Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100, который снизился на 8,54%, пишет РБК. Стоимость североморской нефти начала снижение еще 6 марта.

В этот день состоялось заседание ОПЕК, на котором участники не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи. Россия выступала за продление соглашения до июня без введения дополнительного сокращения добычи нефти, а Саудовская Аравия, напротив, поддержала снижение объемов добычи, сообщали Reuters и Bloomberg.

ОПЕК и Россия не смогли договориться: цены на нефть упали на 30%

В результате сделка распалась. Позднее Эр-Рияд заявил, что может нарастить добычу до рекордного уровня, "если это понадобится".

На фоне этих сообщений 9 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent упала ниже до $31,27 за баррель, а на нефть WTI — до $27,34. За ночь нефтяные котировки обвалились на $14. После обвала цен на нефть курсы доллара и евро подскочили на международном валютном рынке. В России 9 марта доллар вырос до 75 руб., а евро подорожал до 86 руб

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Нефть, Биржа, ОПЕК, Европейские индексы.
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