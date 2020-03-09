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Торги на биржах США приостановили из-за резкого падения при открытии

Торги на биржах США приостановили из-за резкого падения при открытии
17:35 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости мира:Американские биржи открылись падением на 7%.

Основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК + и распространении коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс S&P 500 в первые минуты упал на 6,9%, Dow Jones на 7%. После падения S&P 500 торги приостанавливали на 15 минут.

Как отмечает Bloomberg, если после восстановления потери достигнут 13%, торги приостановят еще на 15 минут. Если падение составит 20%, рынки закроют в день.

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Правило о приостановлении торгов после падения на 7% применили впервые со времен финансового кризиса 2008-2009 годов.

После возобновления торгов индексы продолжили падать, после чего немного восстановились. Падение наблюдается во всех секторах, однако больше всего пострадали акции энергетических компаний - падение достигало 10%.

Напомним, "Роснефть" планирует увеличить добычу нефти, сразу же по окончании сделки с ОПЕК+.

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США, Торги, Биржа, Dow Jones.
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