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Понедельник, 09.03.2020
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"Роснефть" намерена увеличить добычу нефти в апреле

"Роснефть" намерена увеличить добычу нефти в апреле
17:25 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

"Роснефть" планирует увеличить добычу нефти, сразу же по окончании сделки с ОПЕК+

Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" планирует увеличить добычу нефти, как только закончится текущая сделка ОПЕК +.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к компании.

Собеседник издания на условиях анонимности заявил, что "Роснефть" подготовилась к любому сценарию и сможет выдержать текущее падение цен на нефть.

"Роснефть" заявила, что соглашение с ОПЕК не отвечало интересам России

По словам источника, компания начнет наращивать показатели в соответствии со своими целями развития - на 300 тысяч баррелей в день в течение недели-двух.

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Напомним, Дональд Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть.

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Россия, Нефть, ОПЕК, Добыча нефти.
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