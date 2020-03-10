Курс валют 10 марта: гривна теряет позиции

Национальный банк Украины на вторник, 10 марта, ослабил официальный курс гривни на 18 копеек - до 24,9215 гривни за доллар против 24,7413 гривни за доллар в пятницу.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,2336 грн против 27,6942 грн 6 марта.
Курсы валют на 6 марта:
USD — 24,92 грн за 1 доллар;
EUR — 28,23 грн за 1 евро;
PLN — 6,57 грн за 1 польский злотый;
RUB —3,65 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,13 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 4,09 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,43 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 32,42 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF —26,67 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,6 грн за 1 китайский юань.
Напомним, Национальный банк Украины на прошлой неделе - со 2 по 6 марта - возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке после почти месячного перерыва и продал максимальный объем валюты с начала года на уровне 307,2 млн долл.