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Курс валют 10 марта: гривна теряет позиции

Курс валют 10 марта: гривна теряет позиции
09:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на вторник, 10 марта, курс доллара на уровне 24,74 грн.

Национальный банк Украины на вторник, 10 марта, ослабил официальный курс гривни на 18 копеек - до 24,9215 гривни за доллар против 24,7413 гривни за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,2336 грн против 27,6942 грн 6 марта.

Курсы валют на 6 марта:

  • USD — 24,92 грн за 1 доллар;

  • EUR — 28,23 грн за 1 евро;

  • PLN — 6,57 грн за 1 польский злотый;

  • RUB —3,65 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,13 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 4,09 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL —1,43 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 32,42 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF —26,67 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,6 грн за 1 китайский юань.

Нацбанк продал валюты на рекордную суму

Напомним, Национальный банк Украины на прошлой неделе - со 2 по 6 марта - возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке после почти месячного перерыва и продал максимальный объем валюты с начала года на уровне 307,2 млн долл.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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