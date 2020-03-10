Иностранцы продолжают сокращать вложения в облигации госзайма

Новости Бизнеса:Нерезиденты продолжают сокращать вложения в украинские ОВГЗ.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины на утро вторника составил 123,7 млрд грн, что на 0,7 млрд грн, или на 0,6%, ниже показателя на утро пятницы.

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, до этого на прошлой неделе нерезиденты уже сократили вложения в украинские ОВГЗ на 2,4 млрд грн, или на 2%, после того как две недели воздерживались от покупки украинских облигаций, сохраняя долю вложений на уровне около 127 млрд грн.

Текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины составляет 15,2%, а по сравнению с началом года текущие объемы вложений остаются выше на 7,9 млрд грн, или на 6,8%.

Как сообщалось ранее, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

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