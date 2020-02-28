Минфин внепланово предложит ОВГЗ в евро

Новости Бизнеса:Министерство финансов внепланово проведет размещение облигаций внутреннего госзайма в евро.

Министерство финансов Украины на первичных аукционах, назначенных на 3 марта, внепланово проведет размещение облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в евро с погашением через 9 месяцев.

Как говорится в объявлении на сайте ведомства в пятницу, эти бумаги, как и три выпуска гривневых облигаций с погашением через 6 месяцев, 1,5 и 3 года, предлагаются без ограничения объема.

Ранее, 11 февраля, Минфин внепланово провел аукцион по продаже 14-мес. долларовых ОВГЗ, на котором привлек $200 млн под 3,4% благодаря избытку валютной ликвидности у украинских банков.

Последний раз облигации в евро предлагались на аукционах в середине декабря прошлого года. Тогда Минфину удалось разместить 6-мес. бумаги на EUR198 млн под средневзвешенную ставку 2,22% годовых, а ставка отсечения составила 2,3% годовых.