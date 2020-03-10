Скачать
Вторник, 10.03.2020
Разумков надеется на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии
Разумков надеется на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии
Джемилев: Обменивать нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки
Джемилев: Обменивать нужно прежде всего тех, у кого наибольшие сроки
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
"Герои спортивного года": в Киеве наградили победителей
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 марта

Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины резко обвалились

Котировки еврооблигаций и ВВП-варрантов Украины резко обвалились
10:55 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Обвалы цен на нефть привели к очередному падению стоимости ВВП-варрантов Украины.

Паника на мировых рынках из-за распространения коронавируса и обвала цен на нефть привели к очередному резкому падению стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины. За "черный понедельник" 9 марта первые подешевели на 9,2%, а доходность вторых выросла на 1-1,1 процентный пункт (п.п.).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на участника рынка.

По итогам понедельник ВВП-варранты стоили около 81,8% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две недели назад за них давали 107,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4,9% годовых, 2021 – 5,7%, 2022 – 6%, 2023 – 6,9% и в 2025 – 7,3% годовых.

Курс валют 10 марта: гривна теряет позиции

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 7,6%, в 2026-2027 годах – 7,7-7,9%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году – 8,3%.

С момента последнего локального максимума, достигнутого две с небольшим недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили в среднем на 2,6 п.п.

Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в "черный понедельник" опускались в цене до 80% от номинала (около 7,2% годовых). Однако к концу дня их котировки подросли до 82%.

Варрант - это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

Напомним, Нацбанк продал валюты на рекордную суму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВВП, Еврооблигации, Евробонды, Варранты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
03 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
04 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
05 "Это не моя сила": Алена Шоптенко рассказала, почему не участвует в откровенных фотосессиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 10 марта: гривна теряет позиции
Курс валют 10 марта: гривна теряет позиции
Украину накроет всепоглощающий туман: прогноз погоды 10 марта
Украину накроет туман: прогноз погоды 10 марта
Что делать после посещения страны с коронавирусом: советы МОЗ
Что делать после посещения страны с коронавирусом
Вторая неделя Великого поста 2020: церковные традиции праздника
Вторая неделя Великого поста 2020: церковные традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь