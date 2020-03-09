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Нацбанк продал валюты на рекордную суму

Нацбанк продал валюты на рекордную суму
12:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Нацбанк за минувшую неделю продал максимальный объем валюты с начала года.

Национальный банк Украины на прошлой неделе - со 2 по 6 марта - возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке после почти месячного перерыва и продал максимальный объем валюты с начала года на уровне 307,2 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, недельная покупка валюты вдвое меньше продажи и составляет 150 млн долл., поэтому в целом за неделю Нацбанк потратил на поддержку гривни 157,2 млн долл.

В то же время, объем покупки валюты с начала года остается выше объема продажи на 629,8 млн долл.

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Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины за февраль пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 689 млн долл.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2020 составили 26,6 млрд долл., что на 5% выше показателя на начало года.

Напомним, Сократились убытки от незаконных действий с платежными картами.

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НБУ, Нацбанк.
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