Нацбанк продал валюты на рекордную суму

Новости Бизнеса:Нацбанк за минувшую неделю продал максимальный объем валюты с начала года.

Национальный банк Украины на прошлой неделе - со 2 по 6 марта - возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке после почти месячного перерыва и продал максимальный объем валюты с начала года на уровне 307,2 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, недельная покупка валюты вдвое меньше продажи и составляет 150 млн долл., поэтому в целом за неделю Нацбанк потратил на поддержку гривни 157,2 млн долл.

В то же время, объем покупки валюты с начала года остается выше объема продажи на 629,8 млн долл.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины за февраль пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 689 млн долл.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2020 составили 26,6 млрд долл., что на 5% выше показателя на начало года.

Напомним, Сократились убытки от незаконных действий с платежными картами.