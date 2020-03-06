В Нацбанке прогнозируют снижение ставки по ипотеке до 10%

Новости Бизнеса:Глава Национального банка Яков Смолий анонсировал снижение учетной ставки в течение 2020 года до 7%.

В течение этого года учетная ставка может снизится до 7%, что позволит в таком случае снизить ставки по ипотеке до 10%. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий в интервью изданию "Фокус".

"По нашему базовому сценарию учетная ставка НБУ в течение года снизится до 7%. Это будет транслироваться в снижение ставок во всей экономике. То есть ставки по депозитам будут постепенно двигаться к однозначному уровню, вслед за ними снизятся ставки по кредитам. Если сейчас ипотеку взять можно под 14-15%, то в обозримой перспективе при дальнейшем проведении реформ это может быть и около 10%", - сказал Смелый

По его словам, нужно понимать, что в стоимости кредита кроме цены самого ресурса есть и другие составляющие - например, риски, которые закладываются банком при принятии решения.

"Если говорить об ипотеке, то это риски, связанные с застройщиками и недостаточно прозрачными механизмами ведения этого бизнеса. Также присутствует риск невозможности взыскать и реализовать залоговое имущество из-за не до конца реформированной судебной системы, которая часто принимает решение не в пользу кредиторов. Это те факторы, которые будут мешать снижению ставок", - рассказал Смолий.