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Пятница, 06.03.2020
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В Нацбанке прогнозируют снижение ставки по ипотеке до 10%

В Нацбанке прогнозируют снижение ставки по ипотеке до 10%
13:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Глава Национального банка Яков Смолий анонсировал снижение учетной ставки в течение 2020 года до 7%.

В течение этого года учетная ставка может снизится до 7%, что позволит в таком случае снизить ставки по ипотеке до 10%. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий в интервью изданию "Фокус".

"По нашему базовому сценарию учетная ставка НБУ в течение года снизится до 7%. Это будет транслироваться в снижение ставок во всей экономике. То есть ставки по депозитам будут постепенно двигаться к однозначному уровню, вслед за ними снизятся ставки по кредитам. Если сейчас ипотеку взять можно под 14-15%, то в обозримой перспективе при дальнейшем проведении реформ это может быть и около 10%", - сказал Смелый

По его словам, нужно понимать, что в стоимости кредита кроме цены самого ресурса есть и другие составляющие - например, риски, которые закладываются банком при принятии решения.

Национальный банк снизил учетную ставку

"Если говорить об ипотеке, то это риски, связанные с застройщиками и недостаточно прозрачными механизмами ведения этого бизнеса. Также присутствует риск невозможности взыскать и реализовать залоговое имущество из-за не до конца реформированной судебной системы, которая часто принимает решение не в пользу кредиторов. Это те факторы, которые будут мешать снижению ставок", - рассказал Смолий.

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НБУ, Ипотека, Кредиты, учетная ставка.
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