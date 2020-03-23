В Украине ввели запрет на туризм

Новости Украины:Правительство Украины с полудня 24 марта запретило вылет туристов.

Кабинет министров Украины с 12.00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Только что приняли на Кабмине. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма", - написал Криклий.

Он также подчеркнул, что принятые решения - вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса.

Как известно, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта работу прекратил метрополитен, с полудня 18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, введены ограничения работы общественного транспорта.

Напомним, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.