Скачать
Понедельник, 23.03.2020
Еще в трех областях Украины ввели режим чрезвычайного положения
Еще в трех областях Украины ввели режим чрезвычайного положения
В Киеве - четыре новых случая заражения COVID-19
В Киеве - четыре новых случая заражения COVID-19
Чудеса баланса: Усик усложнил трюк Ломаченко с монетами (Видео)
Чудеса баланса: Усик усложнил трюк Ломаченко с монетами (Видео)
Как долго коронавирус живет на одежде?
Как долго коронавирус живет на одежде?

В Украине ввели запрет на туризм

В Украине ввели запрет на туризм
17:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Правительство Украины с полудня 24 марта запретило вылет туристов.

Кабинет министров Украины с 12.00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Только что приняли на Кабмине. С завтрашнего дня в Украине будет работать только Международный аэропорт "Борисполь". С 12.00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествиях с целью туризма", - написал Криклий.

Он также подчеркнул, что принятые решения - вынужденная мера для предотвращения распространения корнавируса.

COVID-19: как распространяется заболевание в Украине и мире (Карта)

Как известно, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта работу прекратил метрополитен, с полудня 18 марта в Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, введены ограничения работы общественного транспорта.

Напомним, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Мининфраструктуры, Кабмин, Карантин, Коронавирус, Владислав Криклий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Потери оккупантов на Донбассе: в Штабе обнародовали данные за неделю
02 В Украине могут ограничить производство продуктов питания
03 Карантин ужесточают: список новых ограничений в связи с коронавирусом
04 Проблема решаема: найден новый способ оценки скорости расширения Вселенной
05 Появилось изображения нового пикапа KIA (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
Что нужно для знать пересечения границы: полезная информация
Что нужно для знать пересечения границы: полезная информация
Украинцам увеличат субсидии для оплаты коммуналки
Украинцам увеличат субсидии для оплаты коммуналки
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.03 – 22.03.2020)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.03 – 22.03.2020)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь