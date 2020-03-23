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Понедельник, 23.03.2020
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Еще в трех областях Украины ввели режим чрезвычайного положения

Еще в трех областях Украины ввели режим чрезвычайного положения
17:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Правительство приняло решение о введении режима чрезвычайного положения в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19", - написал Шмыгаль своем Телеграм-канале.

Он отметил, что соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС.

Ранее в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и Киеве был введен режима чрезвычайной ситуации.

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Напомним, в Украине и мире продолжается борьба с пандемией коронавируса. По состоянию на 23 марта, в мире зарегистрировано 336 000 подтвержденных случаев заболевания, из них 13 049 – летальные, выздоровели 98 334 человек. В Украине уже трое погибших, всего заразилось 73, один человек выздоровел.

Ранее Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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Все по теме:

Черкасская область, Донецкая область, Кабмин, Тернопольская область, Чрезвычайное положение, Денис Шмыгаль.
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