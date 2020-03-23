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Министр Емец призвал нардепов ввести чрезвычайное положение

Министр Емец призвал нардепов ввести чрезвычайное положение
15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: moz.gov.ua

Новости Украины:Глава Минздрава Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус", - сообщается в "Телеграмм-канале" Министерства здравоохранения в понедельник.

Что такое чрезвычайное положение и в каких случаях его вводят

Как сообщалось, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Напомним: 

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом выявлены в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской области - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.

Медработники скорой помощи не будут проводить тест на COVID-19, а экспресс-тесты будут применять в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения, сообщили в пресс-службе Минздрава.

По состоянию на утро 23 марта, подтверждены в мире 340 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Эпидемия, ВОЗ, Илья Емец, Пандемия, Чрезвычайное положение, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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