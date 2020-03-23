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В Минздраве объяснили, как будут использовать экспресс-тесты на коронавирус

В Минздраве объяснили, как будут использовать экспресс-тесты на коронавирус
10:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Экспресс-тесты на коронавирус, в случае подозрения на COVID-19, будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения.

Экспресс-тесты на коронавирус в случае подозрения на COVID-19 будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения. 

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, обращайтесь к своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи НЕ БУДУТ проводить тест на COVID-19", - отметили в Минздраве.

В ведомстве объяснили, что экспресс-тесты будут использоваться врачами для "санитарной сортировки".

Это означает, что медики должны сделать два теста: один на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, чтобы определить дальнейший алгоритм действий.

COVID-19: как распространяется заболевание в Украине и мире (Карта)

"Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним: 

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Минздрав, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
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