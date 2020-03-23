В Минздраве объяснили, как будут использовать экспресс-тесты на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирус в случае подозрения на COVID-19 будут проводить только врачи определенных учреждений здравоохранения.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Если у вас есть симптомы острого респираторного заболевания, обращайтесь к своему семейному врачу. Экстренная медицинская помощь выезжает только на ургентные случаи. Медицинские работники экстренной помощи НЕ БУДУТ проводить тест на COVID-19", - отметили в Минздраве.
В ведомстве объяснили, что экспресс-тесты будут использоваться врачами для "санитарной сортировки".
Это означает, что медики должны сделать два теста: один на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, чтобы определить дальнейший алгоритм действий.
"Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории при помощи теста ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и предпринимать необходимые противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.
Напомним:
Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине чрезвычайного положения для противодействия распространению коронавируса.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 73 случая COVID-19.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.