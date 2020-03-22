Минздрав установил правила для украинцев, прибывших из-за рубежа

Новости Украины:В Минздраве утвердили постановление, регулирующее правила пребывания для украинцев, прибывших из-за рубежа.

В Министерстве здравоохранения Украины утверждено постановление № 2, которое регулирует правила пребывания в Украине, для граждан Украины, которые прибыли из-за рубежа.

Также Минздрав совместно с МИД опубликовали инструкцию мер безопасности для тех, кто возвращается из-за границы, особенно из стран, где зарегистрирован коронавирус.

Украинцы, которые прибыли из-за рубежа должны подписать информационную соглашение. Им будут проверять температуру и, в случае необходимости, проводить быстрый тест на коронавирус.

"Установить, что информационная согласие подписывается в двух экземплярах лицами, осуществляющими пересечение государственной границы Украины и для которых есть основания полагать, что они были в контакте с лицом, у которого установлен диагноз (или подозрение) коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в постановлении № 2, которое подписал Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Гражданам, прибывшим из-за границы в Украину будет вручаться памятка о самоизоляции и информационные материалы об индивидуальных средствах профилактики.

Также будет установлено медико-санитарное наблюдение для лиц, которые в течение 14 дней находятся в самоизоляции.

В совместной с МИД инструкции Минздрава по мерам безопасности для тех, кто возвращается из-за границы сказано, что каждый гражданин Украины, который возвращается из страны, где были зафиксированы случаи COVID-19, должен пройти необходимые контрольные процедуры при пересечении границы.

До возвращения в Украину гражданам советуют убедиться в отсутствии повышенной температуры и признаков респираторных заболеваний. В Минздраве призывают не сбивать температуры и не пытаться скрыть симптомы, а немедленно обратиться за медицинской помощью в случае их обнаружения.

Министерство призывает ответственно отнестись к самоизоляции в течение 14 дней и внимательно следить за состоянием своего здоровья.

"Самоизоляция прежде всего означает, что вы в течение не менее 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимые контакты с глазу на глаз ближе 1,5 метра и более 15 минут. Единственное исключение - обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни позвоните семейному врачу или врачу и следуйте дальнейшим рекомендациям", - сказано в инструкции.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин ввел в Украине трехнедельный карантин, который продлится до 3 апреля 2020 года. В частности, в рамках карантинных мероприятий в стране закрыли все границы и прекратили пассажирское сообщение. Сейчас идет эвакуация украинцев, которые не успели вернуться из разных стран мира.

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