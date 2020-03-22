Украина вернула в страну более 59 тысяч граждан

Новости Украины:В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на 22:00 21 марта после закрытия границ из-за пандемии коронавируса в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждане, что на 13,5 тыс. больше статистики предыдущего дня. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

Кроме того, 152 украинца находятся за рубежом на карантине. Наибольшее число − в Польше (101 человек).

Еще 16 граждан Украины проходят лечение в странах мира. В Германии и Доминиканской Республике − по четыре человека, в Италии, Польше− по два, в ОАЭ, Испании, Нидерландах, на Сейшельских островах − по одному.

Выздоровели за пределами Украины шесть граждан: четверо в Японии, по одному в Италии и Польше.

Напомним: