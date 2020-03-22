Украина вернула в страну более 59 тысяч граждан

По состоянию на 22:00 21 марта после закрытия границ из-за пандемии коронавируса в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 59 494 граждане, что на 13,5 тыс. больше статистики предыдущего дня. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.
Кроме того, 152 украинца находятся за рубежом на карантине. Наибольшее число − в Польше (101 человек).
Еще 16 граждан Украины проходят лечение в странах мира. В Германии и Доминиканской Республике − по четыре человека, в Италии, Польше− по два, в ОАЭ, Испании, Нидерландах, на Сейшельских островах − по одному.
Выздоровели за пределами Украины шесть граждан: четверо в Японии, по одному в Италии и Польше.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 22 марта превысило 300 тыс. человек. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
В Министерстве здравоохранения сообщили о 47 случаях коронавируса, которые на 9 часов вечера 21 марта зафиксированы в Украине.
В мире 80% из тех, кто будет поражен коронавирусной инфекцией, перенесут её в легкой форме.
На сегодня в мире разрабатываются по меньшей мере 20 вакцин против коронавируса Covid-19.