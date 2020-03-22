В мире разрабатывают около 20 вакцин против Covid-19

Новости Украины:ВОЗ сообщает, что в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса.

На сегодня в мире разрабатываются по меньшей мере 20 вакцин против коронавируса Covid-19.

Об этом заявила технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Мария Ван Керхове на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве, сообщает CNBC.

"Всемирная организация здравоохранения работает с учеными всего мира над не менее чем 20 различными вакцинами против коронавируса", - говорится в сообщении.

Некоторые из них уже проходят клинические испытания в рекордные сроки - всего через 60 дней после секвенирования гена.

"Ускорение этого процесса действительно поистине драматично с точки зрения того, что мы можем сделать, опираясь на работу, которая началась с SARS, которая началась с MERS и теперь используется для Covid-19", — отметила Ван Керхове.

Представители ВОЗ предупредили, что вакцины еще далеки от того, чтобы быть доступными для общественного использования. По словам ведущих ученых клинические испытания и одобрения безопасности, необходимые для выпуска работоспособной вакцины на рынок, могут занять до 18 месяцев.

Доктор Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сказал, что испытания необходимы, поскольку есть только одна вещь опаснее вируса - и это плохая вакцина.

"Мы должны быть очень, очень, очень осторожными при разработке любого продукта, который мы потенциально собираемся внедрить большей части населения мира", - сказал он, добавив, что первые испытания вакцины на людях, которые начались на этой неделе в США, были "беспрецедентными по скорости". Как отметил доктор Райан, этого бы никогда не произошло, если бы Китай и другие страны не поделились генетической последовательностью Covid-19 с остальной частью мира.

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