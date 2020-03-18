Из-за рубежа уже вернули более 30 тысяч украинцев

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса более 30 000 украинских граждан вернулись домой.

На Родину вернули уже более 30 тысяч украинцев.

Об этом сообщил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Мы вернули домой уже более 30 тысяч украинцев. К концу недели планируем забрать 90% наших граждан, которые сейчас находятся за рубежом и изъявили желание вернуться", — написал Криклий.

Как сообщалось, для эвакуации Украинская из Польши будут назначены специальные поезда Перемышль — Киев.

Напомним: