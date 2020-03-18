Из-за рубежа уже вернули более 30 тысяч украинцев

На Родину вернули уже более 30 тысяч украинцев.
Об этом сообщил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
"Мы вернули домой уже более 30 тысяч украинцев. К концу недели планируем забрать 90% наших граждан, которые сейчас находятся за рубежом и изъявили желание вернуться", — написал Криклий.
Как сообщалось, для эвакуации Украинская из Польши будут назначены специальные поезда Перемышль — Киев.
Напомним:
17 марта Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил, что в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).
Так, в настоящее время пациент находится на самоизоляции, за ним установлен медико-санитарный надзор. В ОГА отметили, что близкие мужчины также находятся на самоизоляции.
Автоперевозчики Киевщины с 18 марта до 3 апреля приостанавливают пассажирские перевозки по всей территории области.
"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро, – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином.