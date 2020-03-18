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Как передвигаться по Киеву без метро: маршруты

Как передвигаться по Киеву без метро: маршруты
11:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Киевпастранс опубликовал маршруты наземного транспорта, которые заменят передвижение по веткам метро.

"Киевпастранс" обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро, – для тех, кому надо передвигаться по городу несмотря на закрытие метрополитена в связи с карантином.

Об этом сообщил "Киевпастранс" в Facebook.

С 18 марта пассажиров будут допускать в транспорт только в защитных медицинских масках.

Станция метро "Академгородок" – станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118

Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50

Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18

Маршрутное такси № 228

Станция метро "Красный хутор" – станция метро "Сырец"

Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91

Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к

Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18

Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Станция метро "Героев Днепра" - станция метро "Теремки"

Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119

Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45

Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19

Маршрутное такси: № 155, 166, 500

Напомним:

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Киев, Метро, Киевпастранс, Маршруты.
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