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В условиях карантина: Киев усиливает меры дезинфекции (Фото)

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В условиях карантина: Киев усиливает меры дезинфекции (Фото)
09:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины:В Киеве дороги и мосты обрабатывают спецсредствами, остановки и переходы дезинфицируют.

Коммунальные предприятия, подчиненные департаменту транспортной инфраструктуры Киева, усилили меры по санитарной обработке дорог, искусственных сооружений и городского общественного транспорта.

Об этом сообщили в Киевской государственной горадминистрации.

"Предприятия, подчиненные коммунальной корпорации "Киевавтодор", начали мытье дорог, мостов и путепроводов моющими средствами", - сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Дезинфекцию транспортных средств осуществляют все частные перевозчики, маршрутные автобусы которых курсируют столицей.

Кроме того, коммунальные предприятия столицы осуществляют дезинфекцию остановочных комплексов и подземных пешеходных переходов: обрабатывают поручни, перила, скамейки, лифты. Такая дезинфекция проводится во всех районах столицы.

Помимо этого, проводится обязательный контроль состояния здоровья работников всех предприятий – перед началом смены они проходят тщательный медосмотр с температурным скринингом.

Как известно, сейчас в мире насчитывается 168 тыс. 768 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., поправились более 76,8 тыс. Человек.

В 00.00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Минздрав: Лекарств против коронавируса не существует

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.

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Киев, Вирус, Дезинфекция, Коронавирус, Covid-19.
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