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Пятница, 13.03.2020
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Украина закрывает границу для иностранцев

Украина закрывает границу для иностранцев
15:29 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ

Новости Украины:Через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на 2 недели.

Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решением Совета национальной безопасности и обороны будем принимать", - сказал Данилов на брифинге в пятницу в Киеве после заседания СНБО Украины.

Напомним, президент Зеленский созвал экстренное совещание СНБО на 13 марта. Во время заседания обсуждают вопрос закрытия границ и меры безопасности для недопущения распространения коронавируса COVID-19 внутри страны.

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Вместе с тем, сегодня было заседание Кабинета министров с участием Зеленского. На этом заседании глава МВД Арсен Аваков заявил, что на территорию Украины не будут пропускать лиц с регистрацией "Л/ДНР". Перечень КПП на границе, которые закроют в связи с угрозой коронавируса, окончательно согласуют во время совещания СНБО.

Как сообщалось, что по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавируса. Первый случай был зафиксирован 3 марта. В связи с этим в Украине ввели карантин на три недели.

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СНБО, ГПСУ, Границы, Коронавирус, Алексей Данилов, Коронавирус в Украине.
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