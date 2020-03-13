"Обнадеживающая" мутация: в геноме коронавируса нашли первое большое изменение

Новости шоу бизнеса:Ученые из Сингапура обнаружили первое крупное изменение в геноме коронавируса нового типа (SARS-CoV-2).

Молекулярные биологи из Сингапурского национального университета заявили, что в геноме коронавируса COVID-19 обнаружено первое крупное изменение. По сравнению с первыми образцами, из него исчез фрагмент длиной в 382 "буквы"-нуклеотида. Об этом говорится в материале, опубликованном на bioRxiv.

Это говорит о том, что геном этого вируса менее стабилен, чем считалось ранее.

"До настоящего времени ученые считали геном SARS-CoV-2 более стабильным, чем у возбудителей ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии SARS. Мы открыли первое крупное изменение – почти полное удаление участка по соседству с геном ORF8.

Мы предполагаем, что благодаря этому появилась менее активная форма SARS-CoV-2", – пишут ученые.

Этот анализ показал, что у многих больных была новая форма вируса, в геноме которого по сравнению с более ранними версиями не было участка длиной почти в четыре сотни нуклеотидов. Исследователи полагают, что фрагмент рядом с ORF8 исчез ориентировочно в начале февраля. Это поменяло характер работы белка N и сделало новый подвид коронавируса менее активным на первых фазах заражения.

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