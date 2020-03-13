Украина запрещает въезд жителям оккупированных территорий

Новости Украины:На Донбассе и в Крыму через КПВВ будут пропускать только по украинской регистрации.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время карантина через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе из Крыма в Украину будут пропускать только украинцев, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории Украины.

Об этом он сказал во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров с участием президента Украины Владимира Зеленского по реформированию системы градостроительства Украины.

"Мы предлагаем режим ограничений для иностранных граждан стопроцентный в пунктах соприкосновения, пунктах пропуска, и мы предлагаем пропускать граждан Украины, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории для того, чтобы иметь больший контроль", - заявил Аваков.

То есть, по словам министра, если гражданин Украины живет на неподконтрольной Украине территории, имеет там место регистрации - то он не может быть пропущен на неоккупированную территорию Украины пока действует карантин.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о 12 случаях заболевания коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.

Напомним, по состоянию на утро 13 марта в Украине зарегистрированы три лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

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