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В оккупированной Горловке 12 человек заболели коронавирусом

В оккупированной Горловке 12 человек заболели коронавирусом
13:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о 12 случаях заболевания коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о том, что есть информация о 12 случаях заболевания коронавирусом в Горловке (неподконтрольная Украине территория Донецкой области), пересечение пунктов пропуска со временно оккупированными территориями будет возможно только для украинцев с регистрацией на территории, подконтрольной Украине.

"Мы предлагаем режим ограничения для иностранных граждан стопроцентный по пунктам пропуска и предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля", - сказал Аваков, отвечая на вопрос относительно ситуация с пересечением пунктов пропуска со временно оккупированными территориями на Донбассе и Крыма.

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"Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространен в Горловке. Поэтому мы должны контролировать", - сказал глава МВД.

Он пояснил, что, если гражданин Украины живёт в Горловке, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на территорию Украины, пока действует карантин.

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Донецкая область, Донбасс, Горловка, Арсен Аваков, Коронавирус.
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