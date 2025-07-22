Высмеял украинского комика, вступившего в ВСУ: где сейчас россиянин Писаренко из "Дизель Шоу", предавший Украину

Юморист забыл, как осуждал вторжение, и теперь развлекает себе подобных

Известный юморист Сергей Писаренко из Магнитогорска, много лет проживший в Киеве, а после вторжения России даже осмелился осудить войну, теперь зарабатывает кровавые российские рубли. В дуете с Евгением Никишиным он был участником украинского "Дизель Шоу".

Писаренко стал известным после участия в КВН в команде "Уездный город". Полномасштабную войну мужчина встретил в украинской столице, ведь здесь он находился на съемках "Дизель Шоу". Долгое время артист с семьей жил в киевском селе Макаров и никогда не высказывался плохо об Украине.

В начале войны Сергей сообщал в соцсетях, что его дом оказался под обстрелом и был разрушен:

Дом Писаренко под Киевом был разрушен

Позже он вместе с Никишиным записал видеообращение, в котором говорил правду о вторжении России в Украину. Однако вскоре он "переобулся".

Позже стало известно, что россияне благополучно вернулись в страну-агрессоршу и продолжили выступать со своей командой КВН "Уездный город". Писаренко практически полностью удалил из соцсетей упоминания о войне в Украине.

Последние посты в Инстаграме Писаренко датируются 2021 годом

Совместно с Никишиным и другими российскими артистами он развлекал россиян на борту круизного лайнера, курсировавшего по маршруту Сочи — Турция — Египет. Кстати, там был и украинец Антон Лирник.

Афиша выступления Писаренко и Никишина на круизном лайнере

Более того, в феврале 2023 года Сергей Писаренко ясно продемонстрировал свое настоящее отношение к Украине: "Когда начались боевые действия на территории Украины, мы с Евгением находились в Киеве на съемках "Дизель Шоу". Мы решили побыстрее покинуть страну. Этот несчастный случай произошел на границе Украины и Венгрии. Спецслужбы Украины буквально под дулами автоматом заставили нас сказать несколько предложений против спецоперации. На ролике видно, что мы находимся в отделении полиции, за нами ростомер, Женя стоит в полуобморочном состоянии… В этой стране (РФ) живут мои родственники, поэтому я туда ездил. Я родился в Магнитогорске и люблю Россию. И никуда переезжать из нее не собираюсь".

Как сейчас выглядит Сергей Писаренко

В феврале 2025 года Писаренко цинично высмеял своего украинского коллегу Игоря Ласточкина, который стал на защиту Украины и теперь находится в ВСУ. "К сожалению, я не слышал об этом вообще ничего и Ласточкина не знаю, если бы я был с ним знаком хотя бы. Он же, насколько я знаю, из украинской команды КВН какой-то был. Так он, наверное, там находится, на Украине. (Смеётся.) Серьёзно сейчас решил пойти [воевать]? (Очень сильно смеётся.) Я думаю, что он просто понял, что скоро конец, что война уже подходит к концу, пора идти воевать", — сказал он росСМИ.

Где сейчас Сергей Писаренко

Предатель продолжает выступать для российской публики, дает концерты и охотно выходит на сцену с российскими артистами, открыто поддерживающими войну в Украине. Кроме того, он подтвердил, что проживает в Москве и называет ее своим домом. Однако не все так гладко. Оказывается, в некоторых городах РФ юмористам попросту отказывают в выступлениях из-за прошлого осуждения "СВО".

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