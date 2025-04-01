Променял микрофон на автомат. Как изменился юморист Игорь Ласточкин за время службы в ВСУ

Комик мобилизовался в ВСУ в феврале этого года

Известный комик Игорь Ласточкин — человек, который всегда дарил людям смех и положительные эмоции, но сейчас его жизнь кардинально изменилась. Ранее он был тренером "Лиги смеха" и юмористическим актером, а сейчас — надел военную форму и защищает нашу страну от оккупантов.

Вместо сцены он выбрал службу, вместо микрофона автомат. "Телеграф" решил выяснить, как изменился Игорь Ласточкин с того момента, как присоединился к рядам ВСУ.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, Ласточкин не остался в стороне и помогал своей стране. Он занимался волонтерской деятельностью, организовывал благотворительные концерты и помогал военным. В феврале этого года комик принял важное решение и мобилизовался в ВСУ. На своей странице в Инстаграм он опубликовал фото с оружием и военным билетом. Фотографию Ласточкин подписал так: "Сложные времена рожают сильных людей!".

Бывший юморист проходит службу в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр". Воюющая с актером военнослужащая Ангелина Безотосна отметила в комментариях, что имеет честь служить с Ласточкиным в одной бригаде.

Такой переход от публичной деятельности к военной службе говорит о том, что Ласточкин отдан своей стране. Он показал свой патриотизм. Однако сложно не заметить значительные изменения в его внешности, хотя актер присоединился к рядам ВСУ более месяца назад. Раньше у Игоря почти не было морщин и седины. Теперь лицо военного изменилось, а на волосах появилась седина. Также до присоединения к ВСУ Ласточкин носил очки — теперь он сделал лазерную коррекцию зрения, что позволило ему снять их.

Стоит отметить, что Игорь Ласточкин — не единственный представитель украинского шоу-бизнеса, приобщившийся к защите Родины. Писатель Сергей Жадан также мобилизовался в Нацгвардию, а участник группы Nazva Павел Гоц присоединился к ВСУ. Участник "Лиги смеха" Виктор Розовый защищал нашу страну, но получил ранения и демобилизовался. Также воюют актер и ведущий Даниэль Салем, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк, комик из "Львов на джипе" Андрей Лузан, экс-фронтмен группы "Коррупция" Миша Крупин, актриса Мария Агапитова, фронтмен группы "Фиолет" Сергей Мартынюк, актер Владимир Николаев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из мужчин-шоуменов так и не вернулся в Украину. Они покинули нашу страну с началом полномасштабного вторжения и строят свою лучшую жизнь за границей или в России.