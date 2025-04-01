Проміняв мікрофон на автомат. Як змінився гуморист Ігор Ласточкін за час служби в ЗСУ

Комік мобілізувався до ЗСУ в лютому цього року

Відомий комік Ігор Ласточкін — людина, яка завжди дарувала людям сміх і позитивні емоції, але зараз його життя кардинально змінилося. Раніше він був тренером "Ліги сміху" та гумористичним актором, а зараз — вдягнув військову форму і захищає нашу країну від окупантів.

Замість сцени він обрав службу, замість мікрофона — автомат. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився Ігор Ласточкін з того моменту, як приєднався до лав ЗСУ.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ласточкін не залишився осторонь і допомагав своїй країні. Він займався волонтерською діяльністю, організовував благодійні концерти і допомагав військовим. У лютому цього року комік прийняв важливе рішення і мобілізувався до ЗСУ. На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував фото зі зброєю та військовим квитком. Світлину Ласточкін підписав так: "Складні часи народжують сильних людей!".

Колишній гуморист проходить службу у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Військовослужбовиця, яка воює із актором, Ангеліна Безотосна зазначила в коментарях, що має честь служити з Ласточкіним в одній бригаді.

Такий перехід від публічної діяльності до військової служби говорить про те, що Ласточкін відданий своїй країні. Він продемонстрував свій патріотизм. Однак складно не помітити значні зміни у його зовнішності, хоча актор приєднався до лав ЗСУ понад місяць тому. Раніше в Ігора майже не було зморшок та сивини. Тепер обличчя військового змінилося, а на волоссі з'явилася сивина. Також до приєднання до ЗСУ Ласточкін носив окуляри — тепер він зробив лазерну корекцію зору, що дозволило йому їх зняти.

Варто зазначити, що Ігор Ласточкін — не єдиний представник українського шоу-бізнесу, який долучився до захисту Батьківщини. Письменник Сергій Жадан також мобілізувався до Нацгвардії, а учасник гурту Nazva Павло Гоц приєднався до ЗСУ. Учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий боронив нашу країну, але отримав поранення і демобілізувався. Також воюють актор та ведучий Даніель Салем, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, комік з "Левів на джипі" Андрій Лузан, ексфронтмен гурту "Корупція" Міша Крупін, актриса Марія Агапітова, фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк, актор Володимир Ніколаєнко.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто із чоловіків-шоуменів так і не повернувся до України. Вони покинули нашу країну з початком повномасштабного вторгнення і будують своє краще життя за кордоном або у Росії.