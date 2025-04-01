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Проміняв мікрофон на автомат. Як змінився гуморист Ігор Ласточкін за час служби в ЗСУ

Автор
Наталія Дума
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Ігор Ласточкін помітно змінився
Ігор Ласточкін помітно змінився. Фото Колаж Телеграфу

Комік мобілізувався до ЗСУ в лютому цього року

Відомий комік Ігор Ласточкін — людина, яка завжди дарувала людям сміх і позитивні емоції, але зараз його життя кардинально змінилося. Раніше він був тренером "Ліги сміху" та гумористичним актором, а зараз — вдягнув військову форму і захищає нашу країну від окупантів.

Замість сцени він обрав службу, замість мікрофона — автомат. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився Ігор Ласточкін з того моменту, як приєднався до лав ЗСУ.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ласточкін не залишився осторонь і допомагав своїй країні. Він займався волонтерською діяльністю, організовував благодійні концерти і допомагав військовим. У лютому цього року комік прийняв важливе рішення і мобілізувався до ЗСУ. На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував фото зі зброєю та військовим квитком. Світлину Ласточкін підписав так: "Складні часи народжують сильних людей!".

Ігор Ласточкін в ЗСУ
Фото: instagram.com/lastochkin_igor

Колишній гуморист проходить службу у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр". Військовослужбовиця, яка воює із актором, Ангеліна Безотосна зазначила в коментарях, що має честь служити з Ласточкіним в одній бригаді.

Ігор Ласточкін воює

Такий перехід від публічної діяльності до військової служби говорить про те, що Ласточкін відданий своїй країні. Він продемонстрував свій патріотизм. Однак складно не помітити значні зміни у його зовнішності, хоча актор приєднався до лав ЗСУ понад місяць тому. Раніше в Ігора майже не було зморшок та сивини. Тепер обличчя військового змінилося, а на волоссі з'явилася сивина. Також до приєднання до ЗСУ Ласточкін носив окуляри — тепер він зробив лазерну корекцію зору, що дозволило йому їх зняти.

Як змінився Ігор Ласточкін

Варто зазначити, що Ігор Ласточкін — не єдиний представник українського шоу-бізнесу, який долучився до захисту Батьківщини. Письменник Сергій Жадан також мобілізувався до Нацгвардії, а учасник гурту Nazva Павло Гоц приєднався до ЗСУ. Учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий боронив нашу країну, але отримав поранення і демобілізувався. Також воюють актор та ведучий Даніель Салем, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, комік з "Левів на джипі" Андрій Лузан, ексфронтмен гурту "Корупція" Міша Крупін, актриса Марія Агапітова, фронтмен гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк, актор Володимир Ніколаєнко.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто із чоловіків-шоуменів так і не повернувся до України. Вони покинули нашу країну з початком повномасштабного вторгнення і будують своє краще життя за кордоном або у Росії.

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#Ігор Ласточкин #ЗСУ