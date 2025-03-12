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Закрив "Відвал ніг" і помчав на Кіпр? Де зараз Олександр Терен і чим він займається після "Холостяка"

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Олександр Терен закрив свій проект "Відвал ніг", але пообіцяв новий формат Новина оновлена 12 березня 2025, 09:55
Олександр Терен закрив свій проект "Відвал ніг", але пообіцяв новий формат. Фото Колаж "Телеграф"

Після проекту та скандальної історії з розставанням з Інною Белень, Терен ніби зник з радарів

Олександр "Терен" Будько — ветеран російсько-української війни, який під час боїв на Харківщині втратив обидві ноги. Хлопець після свого поранення почав ходити на протезах та зайнявся соціальними проектами, спрямованими на створення доступних просторів для людей з інвалідністю. А минулого року ветеран став головним героєм романтичного шоу "Холостяк".

"Телеграф" розповість, де зараз Олександр Будько і чим він займається після "Холостяка".

Чим займається Терен після "Холостяка"

Участь у романтичному реаліті-шоу "Холостяк" принесла Олександру Будько не лише широку медійність, а й скандальну славу. Після розставання з обраницею Інною Бєлєнь ветеран зіштовхнувся із хвилею хейту від шанувальників дівчини. Після цього він ніби зник із радарів, став рідше фігурувати в новинах, проте продовжив свою активність у соцмережах.

Олександр Терен

Так, днями Терен повідомив, що закриває свій соціальний проект "Відвал ніг", у якому він разом із українськими знаменитостями перевіряв міста країни на доступність та інклюзивність. Проте заінтригував, що готує новий формат і незабаром представить його українцям.

"Радо повідомляю, що планується новий формат проєкту, який буде розкривати інші грані доступності та дозволить не лише ставати свідомішими, а й просто насолодитися контентом! Скоро…", — написав Будько в Instagram.

Терен

Крім того, в соцмережі колишній герой "Холостяка" останнім часом публікував кадри з Кіпру, де взяв участь у благодійних ініціативах тамтешньої діаспори. Також ветеран поділився своїми враженнями від Кіпру, де не лише працював, а й подорожував та відпочивав.

До речі, Олександр Будько зараз зайнятий написанням своєї другої книги. Першу книгу — біографічний роман "Історія впертого чоловіка" — він видав 2024 року. Тепер працює над другою.

"Процес написання книги для мене — це фактично робота. Я відкриваю ноутбук і починаю писати. Виділяю необхідний час і, де б не був, сідаю за справу. Написав уже майже чверть. Насолоджуюся цим процесом, згадуючи події — десь веселі, десь щемливі", — поділився Терен.

Терен

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Теги:
#Холостяк #Олександр Будько #Терен