Ховаються за псевдонімами: які справжні прізвища Вови Дантеса, Jerry Heil, Джамали та інших зірок

Не всі українські знаменитості виступають під своїми справжніми іменами та прізвищами

Не всі українські зірки естради виступають на сцені під своїми справжніми іменами. Багатьох із них ми знаємо під творчими псевдонімами та сценічними іменами, тоді як справжні імена залишаються загадкою для шанувальників.

"Телеграф" розповість, як по-справжньому звуть українських артистів Вову Дантеса, Jerry Heil, SHUMEI, Джамалу, alyona alyona, Melovin та Ліду Лі.

Справжні імена українських знаменитостей

Lida Lee

Українська співачка Lida Lee (Ліда Лі), яка розпочинала свою кар’єру, як бек-вокалістка MONATIK, у житті має інше прізвище. Так, у документах вона Лідія Скорубська, а псевдонім Lida Lee використовує, мабуть, для кращого звучання та запам’ятовування її імені.

Jerry Heil

Неймовірно працелюбна та успішна музикантка і співачка Jerry Heil прославилася своїми піснями ще задовго до тріумфу на Євробаченні 2024 року. Співачка використовує цей псевдонім вже багато років, тоді як у житті вона просто Яна Шемаєва.

Вова Дантес

Колишній чоловік Наді Дорофєєвої та успішний музикант Вова Дантес, знайомий глядачам ще з часів "Фабрики зірок", насправді має інше прізвище. У житті він простий хлопець із Харкова Володимир Гудков.

alyona alyona

Ще одна співачка alyona alyona, яка в дуеті з Jerry Heil підкорила минулорічне Євробачення, не використовує на сцені своє ім’я. У минулому не естрадному житті вона була вихователькою у дитячому садку і мала ім’я Альона Савраненко. А тепер це популярна та самобутня українська реперка alyona alyona.

SHUMEI

Молодий український виконавець SHUMEI, якого називають улюбленцем Тіни Кароль, уже встиг голосно заявити про себе, випустивши кілька хітів. Як виявилося, Шумей – це справжнє прізвище виконавця, а звати його Олег.

Джамала

Переможниця Євробачення 2016 Джамала вже давно посіла своє почесне місце на українській естраді. Під час війни артистка, до речі, дуже багато представляла Україну за кордоном та допомагала фронту та гуманітарним проектам, і продовжує цю справу. А справжнє ім’я співачки, яка стала мамою трьох синів, Сусана Джамаладінова.

Melovin

Ще один представник України на Євробаченні 2018 Melovin запам’ятався українцям, як хлопець з незвичайною лінзою в одному оці. Артист часто змінює образи та стилі, проте зумів зібрати цілу армію фанатів — меловінаторів. І вони, на відміну від пересічних українців, точно знають, як у житті звуть Melovin — а саме Костянтин Бочаров.

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