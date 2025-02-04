Знову холостяк? Олександр "Терен" зробив гучну заяву про майбутнє з переможницею шоу

Пара публічно сварилася через мовне питання, через що довго ходили чутки про їхній розрив

Олександр "Терен" Будько, який брав участь у 13 сезоні "Холостяка" підтвердив, що розійшовся із переможницею Інною Бєлень, з якою після шоу у нього зав’язалися стосунки. Чутки про це ходили ще після публічної сварки пари, а тепер вони підтвердили це.

Пара виклала спільний допис в Instagram, у якому повідомили про свій розрив. Однак подробиць експара не розкрила.

"Ми вдячні одне одному за кожен прожитий момент, за щирість і відкритість, які були між нами. В житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій", — зазначили у дописі Олександр та Інна.

Про причину розставання пара не говорить — вони вирішили не виносити це на загал. "Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати назагал. Віримо, що усі найважливіші слова сказані віч-на-віч і хотіли б залишити їх тільки для нас", — зазначено у дописі.

Нагадаємо, що на початку січня між Олександром та Інною сталася публічна сварка. "Холостяк" розізлився на позицію коханої щодо мовного питання. В інтерв'ю Славі Дьоміну дівчина заявила, що не розуміє людей, які "гонять на російськомовних". Пізніше "Терен" повідомив, що із переможницею "Холостяка" вони не розійшлися, проте підписники стали підозрювати пару у розриві. Річ у тім, що Інна поїхала до рідного Харкова і розповідала, що "втекла від проблем", проте згодом повернулася до Києва.

Раніше "телеграф" розповідав, що фіналістка "Холостяка" Настя-рижуля потрапила у мовний скандал. У розмові з подружкою дівчина сказала "не хочу українців", за що отримала шквал хейту.