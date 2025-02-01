Шукала кохання на українському "Холостяку" та "Домі-2": як змінилася донеччанка Віка Романець і чи говорить про війну

Віка неодноразово привертала до себе увагу скандалами

Найромантичнішим проєктом в Україні є "Холостяк", минулого року його головним героєм був Олександр Терен, а у третьому сезоні шоу дівчата боролися за серце Андрія Іскорнєва. Однією з них була донеччанка Вікторія Романець, яка пізніше стала зіркою інших популярних проєктів, зокрема російського "Дом-2".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає Віка Романець і де зараз. Ми дізналися, чи каже дівчині щось про війну в Україні.

Чим відома Вікторія Романець

Учасниця популярних реаліті-шоу Вікторія Романець народилася 1990 року в Донецьку, її батько — успішний бізнесмен та володіє мережею готелів. Дівчина після закінчення школи стала студенткою Київського національного університету культури та мистецтв, де отримала диплом дизайнера-модельєра.

Але працювати за спеціальністю Вікторія не захотіла і поринула у модельний бізнес, а також почала брати участь у різноманітних реаліті-проєктах. Романець знялася у шоу "Богиня шопінгу", "Панянка-селянка", "Досвідос", а також боролася за серце "Холостяка-3" Андрія Іскорнєва, але не дійшла до фіналу.

Вікторія Романець у проекті "Холостяк-3"

Велику популярність приніс Романець російський проєкт "Дом-2", де Вікторія намагалася побудувати кохання. Дівчина півтора року була на "телебудуванні" та закрутила там роман з Андрієм Черкасовим.

Вікторія Романець намагалася знайти кохання на "Дому-2"

У листопаді 2014 року Вікторія та її обранець переїхали на новий знімальний майданчик на Сейшельські острови й навіть говорили про весілля. Але несподівано для всіх пара розлучилася, і Вікторія пішла з проєкту "Дом-2".

Вікторія Романець залишилася жити у Росії

Де зараз Вікторія Романець і що говорить про війну

Донеччанка Вікторія Романець після того, як покинула "Дом-2", залишилася жити в Російській Федерації. У березні 2022 року її внесли до "чорного списку" України за те, що вона зрадила нашу країну.

Як зараз виглядає Вікторія Романець

Ексучасниця "Холостяка" заявила, що в Україні немає можливостей для розвитку, які вона має в Росії, і виявила байдужість до того, що потрапила до "чорного списку". Вона живе безтурботним життям, багато подорожує та володіє у Москві триповерховим таунхаусом. Публічних заяв про війну Вікторія не робила, але її позиція й так зрозуміла.

Вікторія Романець підтримує війну проти України

"Телеграф" писав раніше, де зараз екс"Холостяк" Іраклі Макацарія. Ми довідалися, як він змінився і чим займається.