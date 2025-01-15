Чекає на другу дитину: де зараз екс "Холостяк" Іраклі Макацарія і чим він займається

Грузинський ізнесмен був дуже відомим в Україні

Іраклі Макацарія — грузинський бізнесмен, та ексучасник шоу "Холостяк" в Україні. Також він брав участь і в інших українських проєктах. Однак останнім часом став рідко з’являтися в медіапросторі. Ймовірно, причиною стало народження другої дитини.

Іраклі Макацарія відомий не лише в Україні, але й у Грузії. На батьківщині він займається продюсуванням та просуванням власного бренду. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Іраклі Макацарія.

Що відомо про Іраклі Макацарію

Іраклі Макацарія брав участь у шоу "Холостяк" у 2016 році. Тоді переможницею проєкту стала Олена Лесик. Після завершення шоу пара намагалася побудувати стосунки і навіть мріяла про спільне майбутнє. Проте, через рік Іраклі та Олена розлучилися.

У 2021 році бізнесмен розсекретив свої стосунки з Лізою Чічуа, яка молодша за нього на 17 років. Пара офіційно одружилася, і в червні 2023 року у них народився син. Зараз вони проживають у Грузії та очікують на народження другої дитини.

У 2018 році Іраклі взяв участь у популярному шоу "Танці з зірками", де продемонстрував свої танцювальні здібності та здобув прихильність глядачів. Він був у парі з Яною Заєць. Перемогу їм здобути не вдалося, але віднайти своїх шанувальників дует зміг.

У 2019 році Іраклі Макацарія став тренером у шоу "Зважені та щасливі". Саме пара, яка була у його команді, перемогла у проєкті. Так грузинський бізнесмен став все більш популярним в Україні і мав велику кількість прихильниць.

Де зараз Іраклі Макацарія

Екс "Холостяк" вже майже три роки перебуває у шлюбі з Лізою Чічуа. Подружжя чекає та другу дитину, яка от-от має народитися, адже жінка на 9 місяці вагітності. Вони проживають у Грузії. Також Іраклі є власником бренду ювелірних виробів. Щоправда, останній допис на сторінці викладений ще у 2021 році. Також він власник фітнес-центру у Грузії.

Він активно веде свій блог, у якому ділиться подробицями життя і нерідко показує милі кадри з дружиною. Від початку повномасштабного вторгнення Іраклі Макацарія підтримує Україну, допомагав українцям у Грузії і присвячував дописи нашій країні.

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