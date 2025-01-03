Інтригу "Холостяка" розкрито: чи разом Олександр Терен з переможницею шоу

Стало відомо, чи разом учасники після закінчення шоу

Закінчився 13 сезон популярного реаліті "Холостяк" з ветераном і громадським діячем Олександром Тереном. У фіналі проєкту головний герой обрав перекладачку німецької мови, волонтерку Інну Бєлєнь.

У фінальному пост-шоу з'явилися учасники 13 сезону розповіли, як змінилося їхнє життя після проєкту. Також дівчата розповіли про те, чи знайшли вони собі пару після появи на великих екранах. Водночас вони згадували різні моменти, які пережили на проєкті.

У кінці пост-шоу виявилось, що після закінчення шоу Інна Бєлєнь та Олександр Терен залишилися разом. Учасники розповіли, що їм було складно після проєкту, адже доводилось ховатися від людей. Тому вони багато часу проводили на квартирі. Також Терен не зміг бути присутнім на дні народженні Бєлєнь, бо поїхав на презентацію стрічки "Перший ряд" у США, де він зіграв головну роль.

Фото: СТБ

Наразі Олександр працює над створенням ветеранського хабу, тоді як Інна займалась переїздом з Німеччини в Україну, а потім — з Харкова до Києва. Наразі в Олександра багато соціальної роботи, тому їм бракує часу, проведеного разом.

Нагадаємо, що 28-річна Інна Бєлєнь родом із Харкова. Вона працювала викладачкою та перекладачкою німецької мови. Упродовж 8 років дівчина проживала в Німеччині, де навчалася і працювала. Інна перебувала у шлюбі з німцем протягом 4 років.

Фото: СТБ

Фото з інстаграму Інни Бєлєнь

Також відомо, що Бєлєнь займалась інвестиціями, керувала рестораном, але після початку повномасштабного вторгнення зосередилась на волонтерстві. Вона почала переганяти автівку з-за кордону в Україну, а згодом повністю повернулась на батьківіщину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Інна Бєлєнь продемонструвала свій спів. Вона записала трек відомого українського артиста.