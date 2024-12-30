Переможниця "Холостяка 13" неочікувано заспівала: у мережі вже відреагували (відео)

Дівчина поділилась з підписниками, як співає

Переможницею 13 сезону популярного реаліті-шоу "Холостяк" стала волонтерка з Харкова Інна Бєлєнь. Її обрав у фінальному випуску головний герой — ветеран і громадський діяч Олександр Терен. Водночас із трансляцією проєкту дівчина почала активно вести соціальні мережі.

Так, на своїй інстаграм-сторінці Інна Бєлєнь поширила ролик, на якому співає у музичній студії. Вона оприлюднила уривок з треку співака Дмитра Монатіка "Назавжди". У дописі переможниця шоу згадала знайомство з артистом на "Холостяку", де Дмитра позиціонували як друга Олександра Терена.

Дівчина зізналась, що їй тоді дуже кортіло заспівати пісню Монатіка. Інна також зазначила, що їй дуже подобається Дмитро як артист, тож вона вирішила виконати саме його композицію.

"Познайомившись з Дмитром Монатіком під час зйомок "Холостяка", перше, що спало на думку: "Господи, хоч би не заспівати його пісню, а сказати: "Привіт, мене звати Інна". Він — не просто артист, а людина з неймовірним відчуттям ритму, стилю і музики. І він не сяє, а запалює", — написала Бєлєнь.

Підписники Інни оцінили спів і підтримали її у коментарях під дописом:

"Вау, у тебе чудовий голос".

Скриншот зі сторінки Інни Бєлєнь

"Інна, ти ще і співаєш. Які в тебе ще таланти? Нехай все вдається".

Скриншот зі сторінки Інни Бєлєнь

"Талановита людина — талановита у всьому".

Скриншот зі сторінки Інни Бєлєнь

"Ого, як гарно. Звісно можна було здогадатись, що ти співаєш через те, що граєш, вау".

Скриншот зі сторінки Інни Бєлєнь

Також у сторіс Бєлєнь показувала, як займається спортом. Можна побачити, що вона робила це у шкарпетках з написом "Відвал ніг". Саме таку назву має проєкт Олександра Терена про проблеми безбар'єрності в Україні. Цим Інна ще більше заінтригувала прихильників "Холостяка", чи разом вона з головним героєм.

Скриншот зі сторінки Інни Бєлєнь

Нагадаємо, що Інна Бєлєнь — бізнес-вумен, викладачка та перекладачка німецької мови. Упродовж 8 років вона навчалася і працювала в Німеччині. Також вона була у шлюбі з німцем упродовж 4 років. Після вторгнення росіян Інна стала переганяти автомобілі для ЗСУ з Європи в Україну, передавати рації, тепловізори та генератори для військових.

Раніше "Телеграф" писав про цікавий момент з переможницею "Холостяка" Інною Бєлєнь у мережі. Перед тим, як головний герой Олександр Терен зробив свій вибір у фіналі, дівчина вчинила деяку хитрість.