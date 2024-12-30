Победительница "Холостяк 13" неожиданно спела: в сети уже отреагировали (видео)

Девушка поделилась с подписчиками, как поет

Победительницей 13 сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" стала волонтер из Харькова Инна Белень. Ее выбрал в финальном выпуске главный герой – ветеран и общественный деятель Александр Терен. В то же время, с трансляцией проекта девушка начала активно вести социальные сети.

Так, на своей инстаграм-странице Инна Белень распространила ролик, на котором поет в музыкальной студии. Она обнародовала отрывок из трека певца Дмитрия Монатика "Назавжди". В посте победительница шоу вспомнила знакомство с артистом на "Холостяке", где Дмитрия позиционировали как друга Александра Терена.

Девушка призналась, что ей тогда очень хотелось спеть песню Монатика. Инна также отметила, что ей очень нравится Дмитрий как артист, поэтому она решила исполнить именно его композицию.

"Познакомившись с Дмитрием Монатиком во время съемок "Холостяка", первое, что пришло в голову: "Господи, хоть бы не спеть его песню, а сказать: "Привет, меня зовут Инна". Он — не просто артист, а человек с невероятным чувством ритма, стиля и музыки. И он не сияет, а зажигает", — написала Белень.

Подписчики Инны оценили пение и поддержали ее в комментариях под постом:

"Вау, у тебя отличный голос".

Скриншот со страницы Инны Белень

"Инна, ты еще и поешь. Какие у тебя еще таланты? Пусть все удается".

Скриншот со страницы Инны Белень

"Талантливый человек — талантлив во всем".

Скриншот со страницы Инны Белень

"Ого, как хорошо. Конечно можно было догадаться, что ты поешь из-за того, что играешь, вау".

Скриншот со страницы Инны Белень

Также в сторис Белень показывала, как занимается спортом. Можно увидеть, что она делала это в носках с надписью "Відвал ніг". Именно так называется проект Александра Терена о проблемах безбарьерности в Украине. Этим Инна еще больше заинтриговала поклонников "Холостяка", вместе ли она с главным героем.

Скриншот со страницы Инны Белень

Напомним, что Инна Белень – бизнес-вумен, преподавательница и переводчица немецкого языка. В течение 8 лет она училась и работала в Германии. Также она была в браке с немцем в течение 4 лет. После вторжения россиян Инна стала перегонять автомобили для ВСУ из Европы в Украину, передавать рации, тепловизоры и генераторы для военных.

Ранее "Телеграф" писал об интересном моменте с победительницей "Холостяка" Инной Белень в сети. Перед тем, как главный герой Александр Терен сделал свой выбор в финале, девушка совершила некоторую хитрость.