Пришла не за любовью? В сети заметили интересный момент с победительницей "Холостяка-13"

Сейчас у Инны уже более 68 тысяч подписчиков

В пятницу, 27 декабря, состоялся финал романтического шоу "Холостяк-13", главным героем которого стал ветеран войны Александр Терен. В финале он выбирал между двумя участницами, и желаемое кольцо получила Инна Белень.

На протяжение шоу личные страницы всех девушек в Instagram были общедоступными, в том числе Инны. Но после выхода финала и объявления победительницы, девушка закрыла свой аккаунт.

Журналист Марьяна Пьецух заметила этот интересный момент, подчеркнув, что победительница "Холостяка" оперативно закрыла личный аккаунт, чтобы набрать тысячи подписчиков и начать зарабатывать на рекламе. К слову, всего за несколько часов количество фолловеров Инны действительно увеличилось и сейчас за ее жизнью в Instagram наблюдает 68 тысяч человек.

Инна Белень закрыла свой Instagram

У девушки в шапке профиля указан контакт, куда можно обращаться для сотрудничества по рекламе. В нем Инна расписала главные правила, которых следует придерживаться рекламодателям.

Отметим, что Инна Белень — 28-летняя волонтер, бизнесвумен, преподаватель и переводчик немецкого языка. Девушка родом из Харькова, она пришла на проект, заявив, что не боится вызовов и верит, что Александр Терен именно тот человек, которого она ищет.

Инна Белень и Александр Терен

На своей странице в Instagram девушка после победы в финале написала, что их путь на проекте был сложным, но Александр выбрал ее сердцем. Инна поблагодарила всех за поддержку и пообещала вскоре поделиться с подписчиками более обширной информацией. Впрочем, остался ли Александр вместе с Инной после проекта пока неизвестно.

Инна Белень стала победительницей Холостяка

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