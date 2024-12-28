Финал "Холостяка-13": кого выбрал Александр "Терен" и что известно о победительнице (фото)

В финале холостяк выбирал между Настей и Инной

Сегодня, 27 декабря, состоялся финал романтического реалити-шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" Будько в главной роли. В финале шоу, после знакомства девушек с родителями холостяка, после долгих личичных свиданий и обмена эмоциями, Александр выбрал Инну Белень.

Что известно о победительнице шоу

Участница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень — 28-летняя волонтер, бизнесвумен, преподаватель и переводчик немецкого языка. Она родом из Харькова. Восемь лет девушка жила в Германии, где училась и работала. Также она была замужем за немцем, ее брак продолжался четыре года.

Она была управляющей рестораном, занималась инвестициями, но с началом полномасштабной войны вернулась в Украину стала волонтером. Известно, что Инна Белень в первые месяцы большой войны перегоняла автомобили из Европы в Украину для ВСУ, передавала рации, тепловизоры и генераторы для военных. Также девушка прошла подготовку в специальном подразделении ГУР МО Украины "Кракен".

Когда Инна Белень пришла на проект, то заявила: "Я не боюсь вызовов и умею запомниться. Верю, что Терен именно тот человек, которого ищу".

Что известно о проигравшей участнице

Участница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анастасия Юзьвак — 24-летняя таролог, преподаватель кундалини йоги. Настя родом из Збаража на Тернопольщине, однако последние годы живет в Лондоне и имеет специфический украинский язык с британским акцентом.

Когда девушка подавала заявку на участие в проекте, она не знала, кто будет главным героем шоу. И этот факт весьма огорчил Александра Терена, когда девушка ему об этом призналась. Однако даже это не помешало ей прийти к финалу.

Когда Анастасия пришла на проект, то сказала, что долгое время живет за границей и видела менталитет иностранных мужчин. Поэтому хочет строить семью с человеком своей украинской культуры.

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