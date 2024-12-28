Фінал "Холостяка-13": кого обрав Олександр "Терен" і що відомо про переможницю (фото)

У фіналі холостяк обирав між Настею та Інною

Сьогодні, 27 грудня, відбувся фінал романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із ветераном війни Олександром "Тереном" Будько у головній ролі. У фіналі шоу, після знайомства дівчат із батьками холостяка, після довгих особистих побачень та обміну емоціями, Олександр обрав Інну Бєлєнь.

Що відомо про переможницю шоу

Учасниця 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь – 28-річна волонтерка, бізнес-вумен, викладачка та перекладачка німецької мови. Вона родом із Харкова. Вісім років дівчина жила в Німеччині, де навчалася і працювала. Також вона була одружена з німцем, її шлюб тривав чотири роки.

Вона була керуючою рестораном, займалася інвестиціями, але з початком повномасштабної війни повернулася до України, стала волонтером. Відомо, що Інна Бєлєнь у перші місяці великої війни переганяла автомобілі з Європи в Україну для ЗСУ, передавала рації, тепловізори та генератори для військових. Також дівчина пройшла підготовку у спеціальному підрозділі ГУР МО України "Кракен".

Коли Інна Бєлєнь прийшла на проект, то заявила: "Я не боюся викликів і вмію запам’ятатися. Вірю, що Терен саме та людина, яку шукаю".

Що відомо про учасницю, яка програла

Учасниця 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Анастасія Юзьвак — 24-річна тарологиня, викладачка кундаліні йоги. Настя родом із Збаража на Тернопільщині, проте останні роки живе у Лондоні та має специфічну українську мову з британським акцентом.

Коли дівчина подавала заявку на участь у проекті, вона не знала хто буде головним героєм шоу. І цей факт дуже засмутив Олександра Терена, коли дівчина йому про це зізналася. Однак, навіть це не завадило їй прийти до фіналу.

Коли Анастасія прийшла на проект, то сказала, що довго живе за кордоном і бачила менталітет іноземних чоловіків. Тому хоче будувати родину із людиною своєї української культури.

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