Познайомили з батьками і вийшли у фінал: головні фаворитки "Холостяка 2024" і що про них відомо

Терен обрав двох дівчат, які боротимуться за його серце у фіналі

Цієї п’ятниці, 20 грудня, на телеканалі СТБ вийшов восьмий випуск 13 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Головний герой, ветеран війни Олександр Будько із позивним "Терен", познайомився з батьками трьох учасниць.

За увагу та серце 28-річного чоловіка борються: Юстина Багай, Інна Бєлєнь та Анастасія Юзьвак. Усі вони познайомили зіркового холостяка зі своїми батьками та іншими близькими людьми.

Юстина, яка закінчила навчання у Польщі, запросила Терена до близьких людей у Броди Львівської області; Анастасія, яка багато років живе за кордоном, — у Збараж на Тернопільщині. Знайомство з родиною Інни опинилося під загрозою, оскільки її батьки з Харкова, який напередодні зйомок зазнав серйозних обстрілів. Батьки дівчини все ж таки змогли приїхати на зустріч Інни та Сашка до Київської області.

Дівчата познайомили Терена зі своїми батьками

Хтось з учасниць пройшов у фінал "Холостяка 2024"

На церемонії троянд Олександр "Терен" попрощався зі студенткою Юстиною Багай. Так, у фінал пройшли Анастасія Юзьвак та Інна Бєлєнь.

Анастасія Юзьвак

24 роки, Збараж-Лондон. Таролог, астролог. Викладач кундаліні йоги. Коли батько Анастасії переживав життєву кризу, вона вирішила підтримати його, пояснивши причини його стану та способи впоратися з цим. За словами Насті, це допомогло чоловікові.

Інна Бєлєнь

28 років, Харків. Займається бізнесом та волонтерством. Переганяла автомобілі з Європи для ЗСУ, передавала військовим рації, тепловізори та генератори. Пройшла підготовку у спецпідрозділі ГУР МО України "Кракен".

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з учасниць пішов із проєкту посеред тижня. Нагадаємо, що тату-майстер Вікторія Клочко образилася на Терена.