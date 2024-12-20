Холостяк 2024: хто з дівчат покинув проєкт за крок до фіналу

Терен відправив додому одну із фавориток 13 сезону шоу

Сьогодні, 20 грудня, на каналі СТБ вийшов восьмий випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк 13". Головний герой Олександр "Терен" Будько познайомився з батьками учасниць, а на церемонії троянд стало відомо, хто залишив проєкт за крок до фіналу.

У новому епізоді дівчата запросили 28-річного чоловіка до своїх рідних місць. Познайомившись із близькими таролога Анастасії Юзьвак у Збаражі, студентки Юстини Багай у львівських Бродах та волонтера Інни Бєлєнь із Харкова, та поспілкувавшись із ними особисто, Терен дійшов висновку відправити додому одну з учасниць.

Хто вилетів із проєкту за крок до фіналу

Юстина Багай

21 рік, Львів-Краків. Майбутній дипломат, яка вступила в Гарвард. Допомагає батькам створювати реабілітаційний центр. На початку війни Юстина навчалася у Польщі та з перших днів почала волонтерити на вокзалі. Вона допомагала українцям евакуюватися, купувала квитки та займалася логістикою ВПО.

Юстина Багай

Нагадаємо, що Олександр Будько "Терен" — ветеран, військовий, громадський діяч та член національної збірної Invictus Games. У ході боїв у Харківській області Сашка серйозно поранили, і він втратив обидві кінцівки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з учасниць пішов із проєкту посеред тижня. Нагадаємо, що тату-майстер Вікторія Клочко образилася на Терена.