Залишилося троє учасниць: хто потрапив у 8 випуск "Холостяка-13"

До фіналу проєкту залишається все менше часу

У п'ятницю, 13 грудня, глядачі переглянули 7 випуск романтичного проєкту "Холостяк". Головний герой Олександр Терен провів церемонію троянд, на якій дав троянду трьом учасницям. Вони познайомлять ветерана зі своїми батьками.

У 7 випуску "Холостяка" кожна з дівчат мала індивідуальне побачення. Так, з Юстиною Олександр Терен відправився на урок з вивчення іспанської мови. Вони практикувалися і робили один одному компліменти іспанською. А потім учасники відправилися у заклад, де мали романтичну вечерю. У 7 випуску Терен уперше за шоу поцілувався з Юстиною.

Друге побачення у 7 випуску пройшло з Аліною. Терен відправився з дівчиною на майстер-клас з ліплення глиною. Вони разом пробували нове хобі та спілкувалися. З'ясувалось, що Аліна брала участь у конкурсі "Міс Україна" у 2018 році. Між Тереном і дівчиною також відбувся поцілунок.

З Інною холостяк катався по Києву, а також дівчина показала йому свою майбутню квартиру у новобудові. Потім учасники перейшли спілкуватися у ресторан, де Терен ставив Інні незручні питання. Також дівчина грала головному герою на фортепіано.

Тоді як з Анастасією Олександр прийшов на урок з каліграфії. Згодом Терен перейшов з дівчиною в кімнату з каміном, де малював букви по її тілу. Побачення супроводжувалось поцілунками та обіймами.

Хто пройшов до 8 випуску "Холостяка-13"

Волонтерка та перекладачка німецької мови Інна Белень з Харкова.

Тарологиня Анастасія Юзьвак зі Збаража (Тернопільщина).

Майбутня дипломатка Юстина Багай з Бродів (Львівщина).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де зараз головний герой "Холостяка-8" Рожден Анусі. Раніше він будував співочу кар'єру в Україні.