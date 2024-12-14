Залишилося троє учасниць: хто потрапив у 8 випуск "Холостяка-13"

До фіналу проєкту залишається все менше часу

В пятницу, 13 декабря, зрители просмотрели 7 выпуск романтического проекта "Холостяк". Главный герой Александр Терен провел церемонию роз, на которой дал розу трем участницам. Они познакомят ветерана со своими родителями.

В 7 выпуске "Холостяка" каждая из девушек имела индивидуальное свидание. Так, с Юстиной Александр Терен отправился на урок по изучению испанского языка. Они практиковались и делали друг другу комплименты на испанском. А затем участники отправились в заведение, где имели романтический ужин. В 7 выпуске Терен впервые за шоу поцеловался с Юстиной.

Второе свидание в 7 выпуске прошло с Алиной. Терен отправился с девушкой на мастер-класс по лепке глиной. Они вместе пробовали новое хобби и общались. Выяснилось, что Алина принимала участие в конкурсе "Мисс Украина" в 2018 году. Между Тереном и девушкой тоже состоялся поцелуй.

С Инной холостяк катался по Киеву, а также девушка показала ему свою будущую квартиру в новостройке. Затем участники перешли общаться в ресторан, где Терен задавал Инне неудобные вопросы. Также девушка играла для главного героя на фортепиано.

В то время как с Анастасией Александр пришел на урок по каллиграфии. Затем Терен перешел с девушкой в комнату с камином, где рисовал буквы по ее телу. Свидание сопровождалось поцелуями и объятиями.

Кто прошел в 8 выпуск "Холостяка-13"

Волонтер и переводчица немецкого языка Инна Белень из Харькова.

Таролог Анастасия Юзьвак из Збаража (Тернопольщина).

Будущая дипломат Юстина Багай из Бродов (Львовщина).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где сейчас главный герой "Холостяка-8" Рожден Ануси. Ранее он строил певческую карьеру в Украине.