Залишилося троє учасниць: хто потрапив у 8 випуск "Холостяка-13"
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До фіналу проєкту залишається все менше часу
В пятницу, 13 декабря, зрители просмотрели 7 выпуск романтического проекта "Холостяк". Главный герой Александр Терен провел церемонию роз, на которой дал розу трем участницам. Они познакомят ветерана со своими родителями.
В 7 выпуске "Холостяка" каждая из девушек имела индивидуальное свидание. Так, с Юстиной Александр Терен отправился на урок по изучению испанского языка. Они практиковались и делали друг другу комплименты на испанском. А затем участники отправились в заведение, где имели романтический ужин. В 7 выпуске Терен впервые за шоу поцеловался с Юстиной.
Второе свидание в 7 выпуске прошло с Алиной. Терен отправился с девушкой на мастер-класс по лепке глиной. Они вместе пробовали новое хобби и общались. Выяснилось, что Алина принимала участие в конкурсе "Мисс Украина" в 2018 году. Между Тереном и девушкой тоже состоялся поцелуй.
С Инной холостяк катался по Киеву, а также девушка показала ему свою будущую квартиру в новостройке. Затем участники перешли общаться в ресторан, где Терен задавал Инне неудобные вопросы. Также девушка играла для главного героя на фортепиано.
В то время как с Анастасией Александр пришел на урок по каллиграфии. Затем Терен перешел с девушкой в комнату с камином, где рисовал буквы по ее телу. Свидание сопровождалось поцелуями и объятиями.
Кто прошел в 8 выпуск "Холостяка-13"
- Волонтер и переводчица немецкого языка Инна Белень из Харькова.
- Таролог Анастасия Юзьвак из Збаража (Тернопольщина).
- Будущая дипломат Юстина Багай из Бродов (Львовщина).
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