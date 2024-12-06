Учасниця "Холостяка" пішла з проєкту посеред тижня: чому вона втекла і в чому звинуватила "Терена"

Учасниця Вікторія образилася та Олександра за те, що він не пішов з нею на побачення у її день народження

У п'ятницю, 6 грудня на телеканалі СТБ стартував шостий випуск популярного реаліті-шоу "Холостяк 2024". Прямо посеред тижня одна із учасниць повідомила, що покидає проєкт. Дівчина, на ім’я Вікторія Клочко, звинуватила головного героя у тому, що він не запросив її на побачення у день її народження.

Олександр "Терен", переглянувши відеозвернення учасниці, зізнався, що такий вчинок його розізлив. Холостяк навіть зателефонував Вікторії особисто.

Так, на шостому тижні проєкту одна із учасниць святкувала свій день народження. На честь цього холостяк вирішив подарувати їй подарунок, і надіслав кур’єром книгу і букет квітів. Такий сюрприз сподобався учасниці, але вона заявила, що вона очікувала на зовсім інше.

Пізніше Вікторія повідомила, що очікувала на особисту зустріч з Олександром і записала для холостяка відеозвернення, де заявила, що він не задовільнив її потреби. Швидко дівчина зібрала речі і поїхала додому.

Цей вчинок розізлив холостяка, тому він вирішив зателефонувати Вікторії особисто, адже не повірив у те, що таке рішення вона прийняла саме через його відсутність. Дівчина ж зізналася, що насправді вона покинула проєкт через те, що зруйнувалася її мрія. Річ у тім, що вона повинна була купити автівку, а компанія, яка займалася цим, закрилася і "кинула" її на гроші.

Нагадаємо, що саме з тату-майстринею Вікторією відбувся перший поцілунок холостяка у цьому сезоні шоу. Пізніше дівчина повідомила, що поки не готова мати дітей, проте Олександр не вигнав її з проєкту, адже зізнався, що у нього "метелики в животі", коли вона поруч.

Раніше "Телеграф" розповідав, що учасницю "Холостяка 2024" жорстоко присоромили. Учасниця Ксенія висміяла свою суперницю за приймання антидеприсантів під час війни.